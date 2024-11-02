В городе Туркменбаши построят жилые дома для работников ГК «Туркменнефть»

В целях улучшения жилищных условий работников Государственного концерна Türkmennebit («Туркменнефть») в городе Туркменбаши Балканского велаята намечено строительство 4-х четырёхэтажных жилых домов по 40 квартир в каждом.

Об этом доложил вице-премьер Б.Аманов на заседании Правительства Туркменистана. В данном контексте для успешной реализации Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций на 2024 год, вице-премьер обратился к главе государства с просьбой о разрешении подготовить проект соответствующего документа.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в целях улучшения социально-бытовых условий жизни граждан в стране постоянно строятся современные жилые дома.

Одобрив предложение о строительстве жилых домов для сотрудников Государственного концерна Türkmennebit в городе Туркменбаши, глава государства поручил вице-премьеру принять соответствующие меры в этом направлении, сообщает ТДХ.