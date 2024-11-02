В Ашхабаде состоится инклюзивный фестиваль «Мы разные, мы равные 2024»

В столичном парке «Ашхабад» 9 ноября с 14:00 до 16:00 состоится инклюзивный фестиваль «Мы разные, мы равные», ставший уже традиционным.

Фестиваль организован совместно агентствами ООН в стране, местными общественными организациями при поддержке Правительства Туркменистана.

Мероприятие направлено на продвижение равенства, создание безопасной и инклюзивной среды, в которой люди с инвалидностью могут полноценно участвовать в общественной жизни.

Принять участие в фестивале приглашаются все желающие. Своим участием вы поддержите инициативы построения инклюзивного общества.

В рамках фестиваля будут проводиться различные мероприятия, в том числе спортивные (волейбол, настольный теннис, шахматы для людей с инвалидностью по зрению и слуху), скалолазание для всей семьи, творческие мастер-классы и конкурсы, где также будет выставка изделий, выполненных людьми с инвалидностью.

Кроме этого будут организованы музыкальные выступления, флэшмоб.