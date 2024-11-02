Армения произвела перестановки послов в Туркменистане, Сирии и Иране

Президент Армении Ваагн Хачатрян произвел серию кадровых перестановок в дипломатическом корпусе страны, назначив Арсена Авакяна новым чрезвычайным и полномочным послом в Туркменистане, сообщает Sputnik.

Авакян, ранее занимавший пост посла в Иране, сменил на этой должности Рубена Харазяна, который в свою очередь возглавит дипломатическую миссию Армении в Сирии. Пост посла Армении в Иране занял Григор Акопян. На должности посла в Сирии Рубен Харазян сменил Тиграна Геворкяна.

Новый посол в Туркменистане Арсен Авакян имеет богатый дипломатический опыт. Доктор исторических наук и профессор, он ранее занимал различные должности в МИД Армении, включая пост временного поверенного в делах Армении в Иране.

Авакян владеет русским, турецким и английским языками и имеет дипломатический ранг чрезвычайного посланника и полномочного министра.