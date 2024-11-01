Французский институт в Ашхабаде приглашает посетить фотовыставку «Койтендаг»

Французский институт в Туркменистане приглашает посетить фотовыставку«Койтендаг», открытую в галерее «Надар» на территории Института.

Вход открыт для всех желающих с 1 ноября до конца января 2025 года ежедневно с 9:00 до 20:00.

Выставка организована в сотрудничестве с Французской федерацией спелеологии (FFS) и представляет оригинальные фотографии, отражающие работу французских спелеологов в пещерах массива Койтендаг во время двух экспедиций FFS под руководством Жан‐Пьера Грюа.

Члены экспедиции изучили около 10 пещер, включая Геофизическую, Хашим‐Ойук и самую длинную систему пещер Кап‐Кутан. Всего было выполнено 19 км топографии и проведена полная фотограмметрия. Учет и изучение живности в пещерах и карстовых источниках позволил открыть виды ранее не изученные в Туркменистане.

Филипп Кроше и его супруга Анни Гир были ответственными за фотодокументацию. Являясь признанными специалистами по подземным съемкам, они работают уже много лет в пещерах по всему миру. И когда им предложили принять участие в Койтендагском проекте, они согласились немедля.

Цель этих съёмок — подчеркнуть уникальную природную среду для того, чтобы способствовать ее защите в будущем.

На фотографиях в галерее «Надир» представлен таинственный мир койтендагских пещер. На многих фотографиях можно видеть хрупкую женскую фигуру в красном комбинезоне – это Анни Гир позирует на фоне карстовых пространств.

Иная вселенная, расположенная глубоко под землей и скрытая от человеческих глаз, стала ближе для нас благодаря фотоработам Филиппа Кроше. Мы смотрим на этот мир его глазами – художника, романтика и отважного человека.

Каждая фотография имеет описание на французском и русском языках.

Адрес Французского института в Ашхабаде: улица Ага Гаррыева, дом 69 (бывшая ул. Соколовского).