Туркменская делегация приняла участие в инвестиционном горно-металлургическом форуме в Душанбе

Туркменская делегация во главе с заместителем министра промышленности и строительного производства Туркменистана Б.Татовым приняла участие в Международном инвестиционном горно-металлургическом форуме и выставке Таджикистана, которые проходили 29 октября в городе Душанбе.

Как сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Таджикистане, в своем выступлении В.Татов отметил, что в Туркменистане за годы независимости мощное ускорение получили все отрасли промышленности, такие как электроэнергетика, химическая, нефть и геохимическая, отрасли металлургии и строительная индустрия.

Сотрудничество между туркменскими и таджикскими компаниями имеет огромный потенциал для дальнейшего развития во всех сферах промышленности.

На выставке в рамках форума различные компании представили свою продукцию, отмечает источник.