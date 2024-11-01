Россия заинтересована в открытии авиарейсов между Астраханью и Туркменбаши

Российские компании проявляют интерес к реализации перспективных проектов с Туркменистаном в сфере электронной коммерции и транспорта, в открытии прямого авиасообщения между Астраханью и Туркменбаши, а также в организации круизного сообщения на Каспийском море, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы министерства экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

По его словам, товарооборот России и Туркменистана за восемь месяцев 2024 года увеличился на 47,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вольвач также отметил, что для сохранения высоких темпов роста взаимного товарооборота туркменской стороне предложено присоединиться к соглашению о беспошлинной торговле услугами в СНГ.