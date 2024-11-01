Персональная выставка туркменского художника Бердигулы Амансахатова открылась в Казани

Персональная выставка туркменского художника Бердигулы Амансахатова «Начало – гармония – совершенство: философское миросозерцание» проходит в эти дни в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.

Здесь представлены более 40 станковых живописных картин, созданных художником с 2013 по 2022 год. Это работы на тему «Тысячи и одной ночи», серии «Вис и Рамин», «Лучезарный Восток», триптихи «Жизнь», «Солнце Каракумов», «Формула бесконечности», «Свет граната», «Парадоксы XXI века» и другие, сообщает evening-kazan.ru.

Бердигулы Амансахатов — член Союза художников Туркмении, член МОСХа, главный художник ряда театров Туркменистана. В Казани он впервые представляет свои живописные произведения, вдохновленные религиозно-философской мыслью Востока,

Его оригинальная художественная техника сформировалась на базе искусства сценографии. Будучи пятикурсником МГАХИ им. В.И. Сурикова, он стал главным художником Чарджоуского областного музыкально-драматического театра им. Сейди. Как сценограф-режиссер Б.Амансахатов создал более 60 спектаклей, причем более 20 из них поставлены за рубежом.

В 1998-м художник стал лауреатом премии «За лучшую сценографию» на Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз». Значительной вехой стал спектакль «Сарданапал», созданный им вместе с главным режиссером московского театра «У Никитских ворот» Марком Розовским.

Художник признается, что черпает вдохновение в поэзии Востока. И далеко не случайно, что созвучие собственным взглядам на мир он обрел в произведениях последователей суфизма – мистическо-аскетического направления ислама, среди которых художник особенно выделяет Юнуса Эмре (Турция), Джалаладдина Руми (Афганистан) и Навои (Узбекистан), а также туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.