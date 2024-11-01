От умных систем до робототехники: «Туркментел-2024» представит новейшие разработки

Агентство «Туркменарагатнашык» и Торгово-промышленная палата Туркменистана приглашают всех заинтересованных в научно-техническом прогрессе и инновационных разработках принять участие в международной выставке и научной конференции «Туркментел-2024».

Международный форум и выставка, который пройдет с 14 по 16 ноября, предоставит возможность ознакомиться с опытом технологически развитых стран, достижениями в сфере коммуникаций, а также последними разработками в телекоммуникационной отрасли — от «умных систем» до новейших спутниковых и роботизированных технологий.

Ожидается участие руководителей и представителей ведущих мировых информационно-телекоммуникационных компаний, международных организаций, технологических центров, а также ученых и экспертов.

Также на конференции примут участие члены правительства Туркменистана, представители Меджлиса, министерств и отраслевых ведомств, руководители и представители дипломатических представительств, международных организаций, общественных объединений, высших учебных заведений, средств массовой информации и почетные старейшины.

В рамках международной выставки и научной конференции «Туркментел-2024» планируется проведение многосторонних переговоров и встреч как открытой международной площадки для определения новых направлений взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Также в ходе форума будут объявлены победители конкурса инновационных проектов «Цифровое решение — 2024» среди туркменской молодежи, которым будут вручены ценные призы и почетные грамоты.