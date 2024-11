Морской гребневик удивил учёных способностью омолаживаться

Норвежские ученые обнаружили у морского гребневика Mnemiopsis leidyi уникальную способность к омоложению, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

В то время как большинство живых существ проходит привычный путь от рождения до смерти, некоторые морские создания нарушают этот порядок. Ранее подобную способность наблюдали только у медузы Turritopsis dohrnii, получившей прозвище «бессмертная». Теперь к числу уникальных существ присоединился и морской гребневик.

В лаборатории Бергенского университета произошло неожиданное наблюдение: взрослый гребневик внезапно трансформировался в свою молодую форму – полип. Дальнейшие исследования показали, что такое преображение происходит под влиянием стрессовых факторов, включая недостаток пищи и повреждения.

Процесс омоложения занимает несколько недель, в течение которых животное полностью перестраивает свою структуру и меняет поведенческие паттерны.

Поскольку гребневики являются одними из древнейших представителей животного мира, их способность к обратному развитию свидетельствует о том, что этот механизм мог возникнуть на самых ранних этапах эволюции.