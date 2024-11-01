Зампред правительства РФ: Туркменистан уделяет большое внимание вопросам русского языка

Вопросам русского языка в Туркменистане уделяется значительное внимание, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам встречи сопредседателей туркмено-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам Оверчука, на встрече был рассмотрен широкий круг вопросов, включая культурно-гуманитарное сотрудничество, образование, здравоохранение и распространение русского языка. Он отметил, что встреча прошла в дружественной и теплой атмосфере, что способствует укреплению двусторонних отношений.

Вице-премьер РФ также подчеркнул, что в начале следующего года запланировано проведение очередного заседания межправительственной комиссии, на котором будут отслеживаться выполнение достигнутых договоренностей и строиться планы на будущее.