В Брюсселе в 2025 году пройдет выставка туркменских изделий

В первом квартале 2025 года в Брюсселе состоится выставка туркменских изделий, которая откроет европейской аудитории доступ к богатому культурному наследию Туркменистана. Об этом договорились на встрече посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов, Генеральный секретарь Европейской сети по культурному менеджменту и культурной политике (ENCATC) Джанналия Коглиандро Бейенс и основатель творческого агентства Caravan Cultura Елена Ван Харитонова.

ENCATC, ведущая европейская платформа в области культурного менеджмента и культурной политики, активно способствует развитию устойчивых культурных инициатив и созданию диалогового пространства для обмена опытом и знаниями на международном уровне. Организация также является официальным партнером ЮНЕСКО и наблюдателем в Комитете по культуре Совета Европы.

На встрече была подчеркнута важность культурной дипломатии как инструмента международного сближения и взаимопонимания. В 2025 году, объявленном Международным годом мира и доверия, культурная дипломатия приобретает особое значение как нейтральная и объединяющая сила. Стороны отметили, что культурные мосты представляют собой наиболее прочные и долговечные связи между народами, способствующие укреплению доверия и дружбы.

Кроме того, обсуждалась организация миссии ENCATC в Туркменистан для создания международного культурного диалога и более глубокого ознакомления с туркменской культурой. Это позволит собрать деятелей искусства и культуры со всего мира, укрепляя международные культурные связи и расширяя аудиторию, знакомую с уникальным культурным наследием Туркменистана.

Таким образом, обе стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на создание прочного культурного моста между Туркменистаном и Европой и продвижение миролюбивой культурной политики.