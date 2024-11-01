В Ашхабаде пройдет масштабная международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана-2024»

С 3 по 5 ноября 2024 года Торгово-промышленная палата Туркменистана станет площадкой для проведения 12-й Международной выставки «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана-2024». Это масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню работников строительного и промышленного комплекса страны, соберет более 100 компаний из разных стран мира. Среди участников выставки – ведущие представители из Туркменистана, России, Турции, ОАЭ, Китая, Узбекистана, Индии, Латвии, Германии и Великобритании.

Компании представят последние технологические решения и оборудование в области строительства, промышленности и энергетики. Выставка станет уникальной возможностью для компаний продемонстрировать свой потенциал, обменяться опытом и установить новые деловые контакты.

Цель мероприятия – привлечение иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики Туркменистана и развитие международного сотрудничества как на региональном уровне, так и с международными организациями.

Организаторами выступают Net organization, а также ключевые государственные структуры Туркменистана: Министерство энергетики, Министерство промышленности и строительного производства.