Xiaomi предлагает беспрецедентную персонализацию: новый флагман получит 40 цветовых решений

Xiaomi расширила возможности персонализации своего флагмана Xiaomi 15, предложив 40 уникальных цветовых решений для корпуса смартфона, сообщает Ferra.ru.

Эксклюзивное предложение будет доступно для топовой модификации смартфона, оснащенной 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Стоимость модели составит $690.

Процесс персонализации обещает быть интуитивно понятным: покупатели смогут экспериментировать с палитрой из 20 базовых цветов, создавая собственные уникальные сочетания. Все операции по кастомизации будут проводиться через официальный онлайн-магазин Xiaomi Mall, где пользователи получат удобный инструментарий для визуализации своих идей.