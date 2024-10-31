Филолог нашел ошибку в первом законе Ньютона спустя 337 лет

Филолог Дэниель Хук обнаружил существенную погрешность в переводе первого закона Ньютона, которая оставалась незамеченной более трех столетий с момента публикации труда «Начала» в 1687 году. Результаты этого неожиданного открытия были представлены научному сообществу в издании Philosophy of Science, сообщает gazeta.ru.

На протяжении веков первый закон Ньютона преподавался в формулировке: «тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действует внешняя сила». Однако исследование Хука показало, что ключевой союз в оригинальном тексте, традиционно переводимый как «если», правильнее интерпретировать как «потому что» или «вследствие».

Это лингвистическое уточнение имеет важное значение, поскольку помогает разрешить ряд разногласий, возникавших у физиков при интерпретации данного закона.