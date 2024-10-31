Туркменистан приглашает к участию в международной олимпиаде по финансам

Туркменский государственный институт экономики и управления приглашает студентов высших учебных заведений Туркменистана и зарубежья принять участие в Международной олимпиаде по дисциплине «Финансы», которая состоится в онлайн формате 15 ноября.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», олимпиада будет проводиться в виде индивидуальных соревнований, в которых могут принять участие не более четырёх студентов от каждого вуза. Победители олимпиады определятся по результатам набранных баллов.

Регистрация участников открыта до 1 ноября. Дополнительная информация и объявления, связанные с мероприятием будет размещены на сайте института.

Рабочие языки олимпиады туркменский, английский и русский.

Телефоны:

+993 12 48 62 73; +993 62 03 59 90;

Электронная почта: