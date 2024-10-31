Туркменистан планирует изучить опыт проведения российских экзаменов ЕГЭ и ОГЭ

Туркменистан и Россия обсудили перспективы сотрудничества в проведении единых экзаменов и единой итоговой аттестации.

Данному вопросу было уделено особое внимание в ходе встречи заместителя министра образования Туркменистана А.Атаева с замминистра просвещения Российской Федерации Андреем Корнеевым, о которой мы ранее сообщали.

Была рассмотрена возможность обмена опытом по российским практикам проведения таких экзаменов, как ЕГЭ (Единый государственный экзамен) для 11 классов и ОГЭ (Основной государственный экзамен) для 9 классов, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Эти экзамены являются ключевыми в российской системе оценки знаний учащихся, обеспечивая стандартизированные условия для завершения основной и средней школы и дальнейшего поступления в учебные заведения, отмечает источник.