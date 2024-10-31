Представители сферы образования РФ провели встречи в Ашхабаде

В Ашхабаде с визитом находились заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, которые прибыли для участия во встрече сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе визита они провели встречи в Министерстве образования Туркменистана.

29 октября состоялась встреча Андрея Корнеева с заместителем министра образования Туркменистана А. Атаевым, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и возможности обмена опытом по российской программе «Профессионалитет». Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Туркменская сторона проявила заинтересованность в изучении российских подходов, а также методов, которые направлены на эффективное сокращение сроков обучения с интеграцией работодателей. Российская сторона предложила организовать ознакомительные визиты для туркменских специалистов, чтобы на практике изучить элементы программы, включая методологию и принципы подготовки специалистов.

В завершение стороны подтвердили свою приверженность к развитию академической мобильности, подчеркнув значимость увеличения квот для туркменских студентов в российских вузах, что станет вкладом в укрепление культурных и образовательных связей.

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В этот же день Константин Могилевский встретился с представителями Министерства образования Туркменистана. Стороны обсудили ряд актуальных тем, включая инициативу по созданию совместного университета, проект которого направлен на подготовку специалистов в соответствии с международными стандартами.

Обсуждались также вопросы обеспечения качества образования туркменских студентов, обучающихся в российских вузах.

Кроме того, делегации обсудили перспективы обмена опытом по реализации российских программ в высшем образовании, включая такие инициативы, как «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» и «Наука и университеты». Были намечены направления для проведения ознакомительных визитов и образовательных семинаров, что позволит туркменским специалистам изучить российский опыт и адаптировать успешные практики для своих национальных потребностей.

В завершении стороны подтвердили стремление к развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области образования и выразили готовность к реализации новых инициатив.