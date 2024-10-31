В Туркменистане планируется строительство нового вагоноремонтного завода

Акционерное общество открытого типа «Demirýollary» объявило открытый международный тендер на проектирование и строительство «под ключ» вагоноремонтного завода в Кизыларватском этрапе Балканского велаята с благоустройством прилегающей территории. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Для участия в тендере необходимо предоставить в АООТ «Demirýollary», расположенное по адресу: г. Ашхабад, С.Туркменбаши шаёлы, 7:

заявку об участии в тендере с указанием полного наименования претендента на участие, его правового статуса и реквизитов, а также приложить к ней регистрационные и уставные документы претендента, доверенность и копию паспорта представителя претендента;

получить спецификацию лота и технические требования;

получить пакет тендерных документов;

оплатить 200 долларов США (в том числе 26,086 доллара – НДС) за лот. Счёт для перечисления денежных средств будет указан при подаче письменной заявки. Пакеты с тендерными предложениями будут приниматься на рассмотрение только после поступления денежных средств на счёт АООТ «Demirýollary».

Примечание: от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета в офшорных зонах, тендерные документы приниматься не будут.

Тендерные документы должны предоставляться отдельно в двух пакетах (техническое и коммерческое предложение) по вышеуказанному адресу с 9:00 до 18:00 по местному времени ежедневно в кабинеты 310, 306 АООТ «Demirýollary» (3 этаж).

Крайний срок подачи тендерных предложений – 30 (тридцать) рабочих дней с даты опубликования объявления.

Телефон для справок: (+99312) 38-36-00; факс: 38-31-03.