В Туркменистане идет регистрация на участие в международной конференции по устойчивой экономике
29 ноября в Туркменском государственном институте экономики и управления состоится в онлайн формате Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики: международная практика и перспективные направления развития».
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», к участию в конференции приглашаются представители профессорско-преподавательских составов высших учебных заведений Туркменистана и зарубежных стран.
Научно-практическая конференция будет проходить в 4 секциях:
- Перспективные направления устойчивого развития экономики.
- Роль финансового механизма в обеспечении устойчивого развития
- Роль маркетинга и менеджмента в устойчивом развитии экономики.
- Учётно-аналитическое обеспечение организаций в условиях цифровизации экономики.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 15 ноября отправить тезисы, аннотации и доклады в оргкомитет по электронной почте: tsiem.conference@gmail.com
Рабочие языки конференции: туркменский, английский и русский.
Дополнительная информация и объявления, связанные с мероприятиями, будет размещены на сайте института.
Контакты для связи с организаторами: +993 12 48 62 73, +993 62 03 59 90; электронная почта tsiem.olymp@gmail.com, abdykerim.muhanov@mail.ru.