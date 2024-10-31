В Москве прошла конференция «Махтумкули и его роль в мировой культуре»

В Москве, в концертном зале отдела нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки (РГБ) в Доме Пашкова 28 октября состоялась международная научно-практическая конференция «Махтумкули и его роль в мировой культуре», посвященная 300-летнему юбилею выдающегося поэта и мыслителя Востока.

Как сообщает МИД Туркменистана, конференция проходила в гибридном формате и была организована в рамках VIII Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова совместно с Российской государственной библиотекой.

Посол Туркменистана в РФ Э.Айдогдыев передал в дар Российской государственной библиотеке книги по литературе, национальным богатствам, культуре Туркменистана. В том числе, были переданы и несколько книг, написанных Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также юбилейные экземпляры сборника избранных произведений Махтумкули Фраги, отмечает источник.