В Ашхабаде прошли консультации по кибербезопасности между Туркменистаном и КНР

В Ашхабаде 28-29 октября проходили консультации по кибербезопасности с участием представителей соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Как сообщает МИД Туркменистана, были рассмотрены результаты совместной работы и реализация договоренностей в области международной информационной безопасности, достигнутых между правительствами Туркменистана и КНР.

Участники обменялись мнениями по вопросам укрепления международной кибербезопасности. Стороны пришли к договоренности продолжать обмен опытом в данной области, отмечает источник.