Турецкие компании намерены участвовать в строительстве Ашхабад-сити и второй очереди города Аркадаг

Турецкие строительные компании рассчитывают принять участие в реализации второго этапа строительства «умного» города Аркадаг и проекта «Ашхабад-сити». Об этом сообщил посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок в своей статье для газеты «Нейтральный Туркменистан», приуроченной ко Дню Турецкой Республики.

По его словам, с момента обретения Туркменистаном независимости турецкие компании успешно завершили в Туркменистане более тысячи проектов.

«Турецкие компании реализовали важные инфраструктурные проекты в Туркменистане, требующие технологий, такие, как электростанции, линии электропередачи, автомагистрали, жилые дома, торговые центры, университеты, школы, общественные здания, гостиницы, фабрики, музеи, парки, больницы и строительство порта», – отметил Демирок.

Посол добавил, что в настоящее время турецкими компаниями реализуются в Туркменистане 19 проектов объёмом 4,4 миллиарда долларов.

«Мы благодарны руководству Туркменистана за доверие, оказанное нашим компаниям», – подчеркнул турецкий дипломат.