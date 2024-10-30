Продолжается отбор проектов на конкурс «Цифровое решение — 2024»

В Туркменистане продолжается отборочный этап конкурса инновационных проектов «Цифровое решение — 2024», организованного агентством «Türkmenaragatnaşyk». Конкурс направлен на выявление и поощрение молодежи, занимающейся компьютерными науками и инновационными технологиями.

С момента объявления конкурса поступило более 300 цифровых проектов от студентов, школьников и технологических энтузиастов страны. Жюри оценивает разработанные молодежью программы и цифровые решения на основе методов кибернетики, математики, алгоритмов, новаторских подходов и утвержденного положения о конкурсе.

Участники демонстрируют свои навыки в разработке умных роботов, виртуальных помощников, систем распознавания лиц, электронных устройств с управлением через мобильные телефоны и голосовые команды.

Этот ежегодный конкурс среди молодых ученых и студентов открывает широкие возможности для развития IT-технологий, совершенствования искусственного интеллекта и поиска новых идей в области робототехники.