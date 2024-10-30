Посольство Туркменистана в Малайзии провело международное культурное мероприятие

25 октября Посольство Туркменистана в Малайзии организовало международное культурное мероприятие, посвященное 300-летию Махтумкули Фраги и 2024 году, проходящему под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Как сообщает пресс-служба посольства, в качестве гостей мероприятия присутствовали: министр образования Малайзии, послы и дипломаты, представители Министерства иностранных дел, ученые и деятели культуры Малайзии, а также туркменские студенты, обучающиеся в местных вузах.

В рамках встречи была организована выставка, посвященная культурным ценностям Туркменистана и литературному наследию Махтумкули Фраги.

В мероприятии приняли активное участие туркменские студенты, которые выступили с музыкальными и танцевальными номерами.

Гостям были предложены угощения туркменской национальной кухни, отмечает источник.