«Исторический диктант» впервые переведут на узбекский язык, в планах казахский и туркменский

Всероссийская общественная акция «Исторический диктант» в 2024 году впервые станет доступна на узбекском языке, а в 2025 году будет переведена на туркменский и другие языки стран СНГ, сообщил ТАСС создатель акции Илья Попов.

По словам организаторов, в 2025 году планируется значительно расширить языковой охват диктанта. Помимо туркменского, текст переведут на английский и китайский языки, а также на казахский, таджикский, армянский и грузинский. Уже достигнуты договоренности с китайскими вузами о проведении диктанта для студентов, изучающих историю России.

Илья Попов отметил растущий интерес к изучению российской истории в странах ближнего зарубежья. В этом году для проведения «Исторического диктанта» запланирована работа 300 площадок.

Всероссийская общественная акция «Исторический диктант» состоится 1 ноября 2024 года.