Для молодежи в Ашхабаде проведут тренинги по инновационному предпринимательству

В Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана запущен проект по проведению тренингов для молодежи, интересующейся научно-техническим и инновационным предпринимательством.

Участники тренингов — в основном студенческая молодежь, поэтому образовательная программа составлена с учетом их свободного от учебы времени, интересов и пожеланий.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», тренинги охватывают следующие темы: бизнес-инкубатор; организация стартап тренингов, содействие продвижению и внедрению в производство проектов; популяризация инновационного предпринимательства в обществе в целом, особенно в деловых и научных кругах; распространение передового опыта и другие.

Организация тренингов в технопарке позволит молодежи непосредственно ознакомиться с научным производством и современным оборудованием его лабораторий, воспользоваться новейшими приборами и консультациями опытных ученых при создании своих стартап проектов.

Тренинги будут проводиться в сотрудничестве с Центральным Советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули, Союзом экономистов Туркменистана и ХО Netijelilik, имеющими значимый опыт в этой сфере.