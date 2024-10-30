В Туркменистане проведут обучающие презентации по работе с B2B-маркетплейсами

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана инициирует масштабную образовательную кампанию по развитию электронной торговли в формате B2B. Серия презентаций охватит все регионы страны, где бизнесменам расскажут о преимуществах цифровых торговых площадок.

Центральное место в программе займет презентация нового национального B2B-маркетплейса ALSAT, запускаемого на этой неделе. Платформа создана специально для оптимизации торговли излишками товаров между компаниями, что позволит существенно сократить временные и финансовые затраты бизнеса.

Особое внимание будет уделено поддержке местных ремесленников и мастеров. Специалисты компании «Export Hyzmat» проведут обучение по выходу на международную торговую площадку eBay, насчитывающую более 180 миллионов пользователей. Мастера получат практические навыки по созданию собственных страниц и размещению товаров на платформе.

Для повышения интереса к мероприятиям организаторы подготовили призовую программу. Участие в презентациях бесплатное, необходима предварительная регистрация через онлайн-форму.

График проведения презентаций: