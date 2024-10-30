В Ашхабаде проходит обучающий курс ОБСЕ по медиаграмотности

В Центре ОБСЕ в Ашхабаде стартовал двухдневный обучающий курс для инструкторов по медиаграмотности. Мероприятие, которое проходит 29-30 октября, направлено на подготовку специалистов в области медийно-информационной грамотности.

В качестве международных экспертов выступают представители Казахстана: Адиль Джалилов, директор Международного центра журналистики MediaNet и Factcheck.kz, и его заместитель Думан Смаков. Дистанционно к обучению присоединился российский эксперт Иван Печищев, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ПГНИУ.

Программа курса охватывает широкий спектр актуальных тем: от базовых принципов медиаграмотности до практических навыков противодействия дезинформации. Особое внимание уделяется вопросам безопасности в социальных сетях, методам фактчекинга и техникам проведения тренингов.

Открыл мероприятие глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде посол Джон МакГрегор. В течение двух дней участники осваивают теоретические знания и выполняют практические задания, включая работу с кейсами по выявлению дезинформации и освоение инструментов расширенного поиска в интернете.

По завершении курса участникам будут вручены сертификаты, подтверждающие их квалификацию в качестве инструкторов по медиаграмотности.