В Ашхабаде показывают фильмы из золотого фонда «Арменфильма»

Показы художественных фильмов и мультипликационных лент, входящих в золотую коллекцию «Арменфильма», проходят в Ашхабаде в рамках Дней культуры Республики Армения.

В кинотеатре «Ашхабад» 27 октября состоялся показ фильма «Пощёчина» режиссёра Генриха Малаяна: трогательная история о человеческих отношениях, памяти и борьбе с предрассудками, сообщает «Туркменистан: золотой век».

В то же время в киноконцертном центре «Ватан» демонстрировались армянские мультфильмы. Один из них — «В синем море, в белой пене…» Роберта Саакянца. Эта музыкальная фантазия на основе армянских народных сказок вызвала у взрослых ностальгические воспоминания, а детей порадовала своей яркой анимацией и запоминающейся музыкой.

Кинокартина «Айрик» была представлена ашхабадскому зрителю 28 октября в киноконцертном центре «Ватан». Глубокий сюжет и эмоциональная насыщенность фильма сделали просмотр особенно запоминающимся и интересным.

Присутствующие на показе зрители отметили, что стараются посетить все запланированные мероприятия в рамках культурной акции, что свидетельствует о большом интересе к искусству и традициям армянского народа.

Программа кинопоказов «Арменфильма» завершится сегодня музыкально-комедийным фильмом «Багдасар разводится с женой», созданным по мотивам пьесы «Багдасар-Ахпар». Фильм режиссёра Григория Мелик-Авакяна не утратил своего обаяния и сегодня. В главных ролях: Фрунзик Мкртчян и Лаура Вартанян. Песни, написанные Арно Бабаджаняном, идеально дополняют атмосферу картины, придавая ей особую гармонию и настроение, отмечает источник.

Напомним, что сегодня в 19.00 состоится церемония закрытия Дней культуры Республики Армения в Туркменистане.