Власти Абу-Даби приглашают жителей принять участие в 1000-километровой пешей прогулке

В Абу-Даби готовится масштабное спортивное событие. Организация Active Abu Dhabi совместно с Emirates Foundation и PureHealth объявила о запуске амбициозного проекта Walk 1000. Центральным событием инициативы станет грандиозная 1000-километровая прогулка, равная по протяженности 24 классическим марафонам, сообщает russianemirates.com.

Уникальный 30-дневный маршрут, стартующий 1 ноября при поддержке Департамента общественного развития, полиции Абу-Даби и Министерства обороны, проведет участников через самые впечатляющие локации эмирата. Путь начнется в Al Sila, пройдет через величественную пустыню Liwa и живописный Jabel Hafeet, достигнет Al Ain и завершится в Al Wathba. Участникам предстоит преодолевать в среднем по 33 километра ежедневно.

В этом историческом путешествии примут участие десять спортсменов. Их путешествие будет запечатлено в документальном фильме, премьера которого состоится в марте 2025 года.

Маршрут охватывает 30 знаковых достопримечательностей, включая птичий заповедник Baynounah Houbara и современную обсерваторию Al Sadeem, что позволит участникам не только испытать свои физические возможности, но и познакомиться с богатым культурным и природным наследием региона.

Организаторы предусмотрели возможность участия для всех желающих: жителям предлагается присоединиться к 30-дневному челленджу, выполняя норму в 6000 шагов ежедневно.