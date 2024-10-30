Белорусская авиакомпания «Белавиа» увеличивает число рейсов между Туркменбаши и Минском.

По данным пресс-службы компании, с 23 ноября самолеты Belavia будут летать по маршруту Минск – Туркменбаши два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Согласно расписанию, субботний рейс будет вылетать из Минска в 9:30 и прибывать в Туркменбаши в 15:35 по местному времени.

Вторничный рейс запланирован на позднее время – вылет из белорусской столицы в 22:45 с прибытием в Туркменбаши на следующий день в 04:50.

Полеты будут выполняться на самолетах Embraer-195, а продолжительность перелета составит 4 часа 5 минут.

Информацию о стоимости билетов пассажиры могут получить на официальном сайте авиаперевозчика.