«Белавиа» увеличивает число рейсов между Туркменбаши и Минском
Белорусская авиакомпания «Белавиа» увеличивает число рейсов между Туркменбаши и Минском.
По данным пресс-службы компании, с 23 ноября самолеты Belavia будут летать по маршруту Минск – Туркменбаши два раза в неделю – по вторникам и субботам.
Согласно расписанию, субботний рейс будет вылетать из Минска в 9:30 и прибывать в Туркменбаши в 15:35 по местному времени.
Вторничный рейс запланирован на позднее время – вылет из белорусской столицы в 22:45 с прибытием в Туркменбаши на следующий день в 04:50.
Полеты будут выполняться на самолетах Embraer-195, а продолжительность перелета составит 4 часа 5 минут.
Информацию о стоимости билетов пассажиры могут получить на официальном сайте авиаперевозчика.