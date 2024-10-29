USAID поддержит участие туркменских туркомпаний в международной выставке ITB Berlin 2025

Проект USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды (USAID/FGI) объявил о программе поддержки туристических компаний Туркменистана для участия в крупнейшей мировой туристической выставке ITB Berlin, которая пройдет в марте 2025 года. Организация берет на себя расходы по регистрации участников и аренде выставочного стенда.

Согласно условиям программы, туркменские компании должны будут самостоятельно оплатить только транспортные расходы, проживание, визы и суточные. Заявки на участие принимаются по ссылке до 15 ноября 2024 года, отбор будет проводиться на конкурсной основе из-за ограниченного количества мест.

ITB Berlin, проходящая с 4 по 6 марта 2025 года, представляет собой глобальную платформу для установления деловых контактов с международными туроператорами и инвесторами. Участие в выставке позволит туркменским компаниям повысить узнаваемость своих туристических продуктов на мировом рынке и ознакомиться с последними тенденциями в индустрии туризма.

Заинтересованные компании могут получить дополнительную информацию, обратившись к организаторам по электронной почте.