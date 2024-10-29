Узнайте, какая погода будет в Туркменистане в последнюю неделю октября

Конец октября в Туркменистане будет слегка дождливым и ветреным, но по-осеннему романтично-задумчивым.

Начало недели ознаменуется дождями, температура воздуха будет колебаться между показателями от +18 до +23 градусов тепла, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В Ашхабаде ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха ночью от +4… +6 градусов до +9… +11 градусов, днём от +12… +14 градусов до +18… +20 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха ночью от +3… +8 градусов до +7… +12 градусов тепла, днём от +10… +15 градусов до +18… +23 градусов.

В Балканском велаяте — переменная облачность, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха будет колебаться от +4… +9 градусов до +10… +15 градусов +16… +21 градуса днём, в прибрежных этрапах +12… +17 градусов.

В Марыйском велаяте — переменная облачность, осадки в виде дождя в начале недели, температура ночью от +2…+7 градусов до +6… +11 градусов, днём будет от +10… +15 до +17… +22 градусов.

В Лебапском велаяте — переменная облачность, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха ночью от +2… +7 градусов до +5… +10 градусов, днём от +10… +15 градусов до +17… +22 градусов.