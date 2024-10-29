Туркменские каратисты завоевали три медали на чемпионате мира в Испании

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали туркменские спортсмены на состоявшемся в испанском городе Камбрильс чемпионате мира по традиционному каратэ.

В парном выступлении эн-бу серебряными призерами стали Селим Муратдурдыев и Нургельды Аннагурбанов. В индивидуальных соревнованиях по кумите Селим Муратдурдыев добавил в копилку сборной бронзовую медаль. Еще одну бронзу туркменские спортсмены завоевали в командном кумите, где отличились Хемра Бегджанов, Кемал Атаев, Селим Муратдурдыев и Эзиз Зекерьяев.

Всего в чемпионате приняли участие более 500 спортсменов из 17 стран мира. Туркменистан на соревнованиях представляли 10 каратистов.