Туркменистан и Турция обсудили развитие сотрудничества в сфере коневодства

25 октября в Анкаре состоялась встреча генерального директора государственного объединения «Туркменатлары» («Туркменские кони») Ахмеда Бердыева с заместителем министра сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Ахмедом Гюменом.

Основной темой встречи стали вопросы развития сотрудничества в различных областях коневодческой индустрии, включающее обмен опытом Туркменистана и Турции в рамках организации конных соревнований, развития конного спорта и расширения туристического потенциала в этом направлении.

Также были рассмотрены возможности обмена методиками обучения в образовательных заведениях двух стран по животноводству, коневодству и ветеринарии.

Туркменская делегация вручила в дар Министерству сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики книгу Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Конь – символ верности и счастья», переведенную на турецкий язык, сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Анкаре.