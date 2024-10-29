Минэнерго Туркменистана объявило международный тендер на модернизацию четырех электростанций

Министерство энергетики Туркменистана объявило международный тендер на масштабный проект по переводу четырех государственных электростанций на комбинированный цикл работы. Проект предусматривает строительство «под ключ» паротурбинных частей на Ахалской, Дашогузской, Лебапской и Дервезинской электростанциях. Тендер опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан».

Заинтересованные участники должны подать письменную заявку на имя министра энергетики Туркменистана с указанием всех необходимых реквизитов и получить тендерную документацию в профильном отделе министерства в Ашхабаде. Прием тендерных предложений продлится до 11:00 22 ноября 2024 года.

Согласно условиям тендера, к участию приглашаются компании, готовые предоставить полный комплекс услуг по модернизации энергетических объектов. Стоимость участия в тендере составляет 1500 долларов США за один лот, не включая НДС и банковские платежи. При этом организаторы подчеркивают, что заявки от физических и юридических лиц, имеющих счета в офшорных зонах, рассматриваться не будут.

Телефоны для справок: 37-94-31, 37-94-33.