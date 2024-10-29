«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Эрика тен Хага

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера английского «Манчестер Юнайтед», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Исполняющим обязанности станет его ассистент Руд ван Нистелрой. Клуб продолжит поиски нового главного тренера.

«Манчестер Юнайтед» с 11 очками в девяти матчах занимает 14-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Тен Хаг работал в «МЮ» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 «красные дьяволы» финишировали на восьмом месте в чемпионате Англии, что является худшим результатом клуба с 1990 года. Под руководством Эрика тен Хага команда завоевала Кубок Англии (2024) и Кубок английской лиги (2023).