В Туркменистане пройдет Молодежный конкурс робототехнологий

7-8 декабря 2024 года министерство образования Туркменистана организует Молодежный конкурс робототехнологий. Мероприятие состоится в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгельди Какаева.

К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты и молодые люди в возрасте до 30 лет. Участники должны быть рекомендованы образовательными или научными учреждениями страны.

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи в области робототехники.

Желающие принять участие могут получить дополнительную информацию по телефонам: 39-14-82, 39-14-29, +993 64 47-75-47.