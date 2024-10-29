В Ашхабаде состоится приём граждан по правовым вопросам

Представители Министерства адалат Туркменистана, Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Ашхабадской городской коллегии адвокатов проведут приём граждан 2 ноября. Консультации будут проводиться по широкому спектру правовых вопросов.

Мероприятие пройдет в здании Министерства адалат Туркменистана, расположенном по адресу: Ашхабад, Арчабил шаёлы, 150. Время приёма граждан установлено с 9:00 до 12:00 часов.

Телефоны для справок: 39-19-20, 39-19-21.