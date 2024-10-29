Арсен Венгер возглавил рабочую группу ФИФА по благосостоянию игроков

Глава отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию футбола Арсен Венгер назначен руководителем новой рабочей группы по вопросам социального обеспечения игроков. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав группы вошли представители национальных ассоциаций, конфедераций, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), Ассоциации европейских клубов (ECA) и Ассоциации мировых лиг.

Целью рабочей группы является разработка и внедрение эффективных мер защиты игроков с операционной, медицинской, нормативной и юридической точек зрения. Группа также подготовит рекомендации, основанные на последних научных исследованиях в области физического и психического здоровья игроков. Первое заседание группы запланировано в ближайшие недели.