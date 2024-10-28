Чимаев одержал яркую победу над Уиттакером на UFC 308

В субботу, 26 октября, на турнире UFC 308 в Абу-Даби непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев (14-0) одержал впечатляющую победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7), сообщает Sport24.

Чимаев доминировал с первых секунд боя и сумел завершить поединок удушающим приемом в первом раунде. Это уже одиннадцатая досрочная победа в профессиональной карьере 29-летнего бойца, который продолжает свое уверенное восхождение к титульному бою.

«Борз» в очередной раз продемонстрировал свое превосходство в борьбе и способность завершать поединки досрочно.

С момента своего дебюта в UFC в 2018 году Чимаев остается непобежденным, что делает его одним из самых перспективных претендентов на чемпионский титул в среднем весе.