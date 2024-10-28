Президент Туркменистана поздравил туркменистанцев с Праздником туркменского алабая

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к собаководам, поклонникам туркменских алабаев и туркменскому народу с поздравлением по случаю Праздника туркменского алабая, который отмечается в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В своем обращении глава государства подчеркнул историческое и культурное значение этой древней породы собак для туркменского народа.

В поздравлении говорится:

Дорогие соотечественники!

Уважаемые собаководы!

Сердечно поздравляю вас с торжественно отмечаемым в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Праздником туркменского алабая – национального достояния нашего народа! Желаю вам новых больших успехов в благородной деятельности по выращиванию и воспитанию отличающихся бесстрашием, чуткостью и умом турк­менских алабаев – достояния и национальной гордости народа, по их популяризации в мире, а также последовательному развитию искусства собаководства!

Туркменский алабай – одна из древнейших пород, достояние нашего мужественного народа и его национальное наследие, берущее истоки в глубине веков. Благодаря преданности хозяину, бдитель­ности, смелости и отваге множится их мировая слава.

Уважаемые собаководы!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства создаются все условия для совершенствования национального искусства собаководства, основы которого были заложены ещё в древности. В целях развития этой отрасли в стране была создана Международная ассоциация «Türkmen alabaý itleri», что создаёт возможности для дальнейшего укрепления международного сотрудничества в данном направления со странами мира.

В нашей Отчизне осуществляется масштабная деятельность по подготовке профильных специалистов. На территории комплекса Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» созданы все условия для проведения международных соревнований. В велаятах и городе Ашхабад построены отвечающие международным стандартам цент­ры туркменских алабаев, что позволило собаководам страны организовать свою деятельность в соответствии с современными требованиями.

В настоящее время туркменские собаководы ведут большую работу по сохранению чистоты породы алабаев – нашей национальной гордости, по увеличению численности этих собак, популяризации их мировой славы. Наше государство и впредь будет уделять особое внимание развитию собаководства, взаимовыгодному сотрудничеству и обмену опытом с другими государствами, налаживанию плодотворного международного партнёрства, улучшению условий труда и быта собаководов страны.

Уважаемые собаководы!

Выпестованные предками за многие века чистопородные алабаи, ставшие общечеловеческой ценностью, считаются самыми лучшими из всех существующих на земле пород собак. Являясь близким другом и спутником человека, ­туркменские алабаи стали гордостью нашего народа.

Отношения дружбы и преданности между человеком и алабаем нашли отражение и в произведениях нашей классической литературы. В алабаях – лучших образцах национальной селекции – наши мужественные предки отмечали такие черты, как смелость, отвага, верность человеку. Туркменские алабаи – это благодать нашей древней земли, украшение и стражи священного туркменского очага, ни с чем не сравнимая национальная гордость.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые собаководы!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей независимой стране Праздником туркменского алабая, слава о котором распространилась на весь мир.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и больших успехов в деле развития и совершенствования туркменского искусства собаководства!