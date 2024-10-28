Медицинский вуз Туркменистана включен в рейтинг Times Higher Education (THE)

Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева включен в рейтинг лучших университетов мира (WUR) Times Higher Education 2025 года со статусом «репортер».

Это является ярким доказательством того, что университет успешно реализует деятельность в соответствии с «Планом действий по включению высших учебных заведений Туркменистана в список вузов международного уровня до 2024 года», утвержденным Президентом Туркменистана 7 февраля 2020 года.

Вхождение в мировой рейтинг этой престижной организации в качестве репортерa предоставляет широкие возможности для активного изучения и внедрения передового опыта ведущих университетов мира, участия в информационном обмене, а также повышения качества образования и научных исследований.

Ранее мы сообщали, что Туркменский сельскохозяйственный институт вошел в мировой рейтинг университетов 2025 года.