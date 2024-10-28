В Туркменистане выбрали отважного алабая 2024 года

В Туркменистане в рамках Праздника туркменского алабая, отмечаемого в последнее воскресенье октября, провели Международный конкурс «Самый отважный алабай 2024 года».

Победителя смотра выбирали среди 10 лучших представителей породы, отобранных на предварительных этапах конкурса в различных регионах страны.

Титула «Самый отважный алабай года» был удостоен туркменский алабай Акгуш, принадлежащий жителю Ашхабада Расулу Керимову.

Собаководу был вручен главный приз Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова – ключи от автомобиля Toyota Camry, специальная медаль, переходящий Кубок и диплом.

Также были объявлены победители творческого конкурса по художественному изображению туркменского алабая в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они получили соответствующие удостоверения и ценные подарки от имени Президента Туркменистана.