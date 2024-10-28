В трёх велаятах Туркменистана построят онкологические центры

Согласно Указу Президента Туркменистана, туркменская делегация с 22 по 26 октября находился в служебной командировке в Вашингтоне (США) для участия в ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также сопутствующих мероприятиях.

В рамках визита представители туркменской финансово-банковской сферы провели двусторонние переговоры с зарубежными партнерами. Как сообщает агентство «Saudi Press Agency», Исламский банк развития (ИБР) выделит 156,3 миллиона долларов США для строительства в Туркменистане трех специализированных больниц для лечения рака. Соответствующее решение было утверждено банком.

Отмечается, что новые современные медицинские учреждения будут построены в городах Балканабат, Туркменабат и Мары и смогут принимать более 11 750 пациентов. Соглашение по данному проекту было подписано в ходе встречи между главой ИБР Мохаммедом Аль Джассером и председателем правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахымберди Джепбаровым.