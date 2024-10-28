Важная информация для туркменских граждан, проживающих в Турции

Посольство Туркменистана в Турецкой Республике на своем официальном сайте сообщило о том, что в Интернете (социальных сетях) распространяется фейковая информация о продлении до 2025 года действия биометрических паспортов гражданам Туркменистана временно или постоянно проживающим на территории Турецкой Республики.

Посольство еще раз напоминает, что в соответствии с Постановлениями Президента Туркменистана срок действия паспортов граждан Туркменистана для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан, временно пребывающих или постоянно проживающих в иностранных государствах, истекшие или истекающие с 01 января 2020 года по 30 декабря 2024 года, продлены ТОЛЬКО до 31 декабря 2024 года.

Поэтому Посольство сообщает гражданам Туркменистана, временно или постоянно проживающим за рубежом, о необходимости обновления биометрических паспортов по истечении срока их действия 31 декабря 2024 года.

В случае утери, кражи, просрочки или непригодности биометрических паспортов «Свидетельство на возвращение в Туркменистан» выдается туркменским гражданам временно или постоянно проживающим в зарубежных странах только с целью возвращения в свою страну.