«Барселона» со счетом 4:0 обыграла мадридский «Реал» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встречу в прямом эфире показывал телеканал «Туркменистан Спорт».

Два мяча забил Роберт Левандовский (54-я, 56-я минуты), по одному голу на счету Ламина Ямаля (77) и Рафиньи (85).

«Реал» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании из 42 матчей. В предыдущий раз команда Карло Анчелотти проигрывала в первенстве страны 24 сентября 2023 года. Тогда сильнее «Реала» оказался «Атлетико» (3:1).

«Барселона» набрала 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Реал» потерпел первое поражение в текущем турнире, команда из Мадрида с 24 очками располагается на второй строчке.