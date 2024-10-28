«Аркадаг» стартовал в Лиге вызова АФК с волевой победы над клубом из Мальдив

Туркменский футбольный клуб «Аркадаг» одержал волевую победу над мальдивским «Мазия Спортс» в первом туре группового этапа Лиги вызова АФК. Матч, прошедший на стадионе «Al Kuwait Sports Club» в Кувейте, завершился со счетом 2:1 в пользу «Аркадага».

В первом тайме «Мазия» вышла вперед благодаря точному удару Джонатана Зорриллы на 45-й минуте. Однако во второй половине встречи «Аркадаг» сумел переломить ход игры: на 67-й минуте отличился Дидар Дурдыев, а на 76-й минуте победный гол забил Алтымурат Аннадурдыев.

Следующий матч команда Владимира Байрамова проведет 29 октября против кыргызской «Абдыш-Аты», в то время как «Мазия» встретится с «Аль-Араби».