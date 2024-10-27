Ягшимурадов проведет финальный бой в гран-при PFL 29 ноября

Туркменский боец смешанных единоборств (ММА) в полутяжелом весе Довлетджан Ягшимурадов встретится с американцем Импой Касанганаем 29 ноября.

Финальный поединок лиги PFL, на кону которого стоит чемпионский пояс и приз в $1 миллион, должен пройти в Саудовской Аравии.

В августе этого года в Голливуде (США) состоялся турнир PFL 8, в рамках которого Ягшимурадов одержал победу над австралийцем Робом Уилкинсоном единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Это была его шестая подряд победа и третья в PFL.

Соперник Ягшимурадова, Импа Касанганай, в последнем бою победил Джошуа Сильвейру также единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

PFL была основана в 2017 году, в августе компания получила 100 млн долларов от Суверенного фонда Саудовской Аравии на развитие организации. В ноябре 2023 года PFL приобрела промоушен Bellator.