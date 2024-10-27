Фотограф из Туркменистана Вячеслав Саркисян вновь стал победителем международного конкурса

Туркменский фоторепортер и фотохудожник Вячеслав Адамович Саркисян стал победителем, обладателем золотой медали в конкурсе, проведенном под эгидой Международной федерации фотографического искусства при ЮНЕСКО (FIAP), Международной ассоциации фотографов-художников (IAAP) и Хорватской фото ассоциации (HFS).

Завоевана награда нелегко, поскольку более 470 участников из 48 стран представили на конкурс около 8 000 фотографий, сообщает «Туркменистан: Золотой век». Международное жюри сначала отобрало две тысячи, а затем для участия в финале допустило всего 135 работ. И туркменский фотограф стал лучшим!

Напомним, что Вячеслав Адамович — неоднократный участник и победитель международных конкурсов и фотовыставок. Так, в начале этого года он стал серебряным призером конкурса трех крупнейших фотографических обществ PST, CAPA и PSTw. Кроме того, он был удостоен специального приза — почётной ленты FIAP.

Его работа «Студентки» удостоена золотой медали престижного международного фотосалона PhotoArt PRAGUE Чешского фотографического общества в 2022 году.

В разное время работы В.Саркисяна удостаивались специальных призов России, Марокко, Китая, США и Чехии.

Специалисты отмечают, что в его работах заметно преобладает красный цвет, на что фотограф ответил следующее:

— В последнее время по заданию Агентства я стал чаще снимать картины на выставках наших художников. Обратил внимание, что в них активно используются красные тона. Очевидно, красный цвет у туркменского народа и, разумеется, у художников ассоциируется с отблесками солнца, огня, домашнего очага. Кроме того, красное – символ молодости и здоровья. Исходя из этих наблюдений, теперь стремлюсь во всём искать гармонию с красным, прекрасным.

Ранее мы сообщали, что Туркменскому фотокорреспонденту присуждена очередная международная награда.